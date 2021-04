Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr im Mauremer Weg in Schönaich. Die Bewohner eines Wohnhauses hatten kurz nach 10.00 Uhr einen stechenden Geruch im Haus festgestellt. Eine 57-jährige Frau klagte auch über gesundheitliche Beschwerden. Das Gebäude wurde geräumt und die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften das Haus anschließend. Ein Messtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen stellte im weiteren Verlauf einen erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert fest. Derzeit wird davon ausgegangen, dass aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse beim Befeuern des Kachelofens ein Unterdruck entstand und so Abgase in den Wohnraum gedrückt wurden. Insgesamt befanden sich 17 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Schönaich, Böblingen und Sindelfingen mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Bewohner konnten, nachdem das Haus belüftet worden war, wieder zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell