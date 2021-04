Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Gemeindehalle beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, dem 31. März an der Gemeindehalle in der Backnanger Straße eine Glastür, eine Fassadenplatte und eine Reklametafel durch Steinwürfe und Fußtritte beschädigt. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um Hinweise.

