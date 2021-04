Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht - verletzter Radfahrer zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter VW-Lenker am Donnerstag gegen 17.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Richard-Wagner- und der Stuttgarter-Straße in Ludwigsburg beging, sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen. Ein 22 Jahre alter Radfahrer war auf dem Radfahrstreifen in der Robert-Franck-Allee unterwegs und wollte die Stuttgarter Straße geradeaus überqueren, um weiter in die Richard-Wagner-Straße zu gelangen. Bei "grün" fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich wollte der noch unbekannte PKW-Lenker von der der Richard-Wagner-Straße nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen, wobei er vermutlich den Radler übersah und diesem die Vorfahrt nahm. Der 22-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Fahrer des PKW hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des jungen Mannes. Nachdem sich die beiden Beteiligten kurz unterhalten hatten, hatte es den Anschein, als wollte der PKW-Fahrer an den Fahrbahnrand fahren. Stattdessen beschleunigte er, setzte seine Fahrt in der Stuttgarter Straße fort und bog schließlich nach links in die Friedrichstraße in Richtung der Keplerstraße ab. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Beim Geflüchteten soll es sich um einen 175 bis 180 cm großen, zwischen 40 bis 55 Jahre alten Mann mit normaler Figur, hellen Haaren und einem Drei-Tage-Bart handeln. Er habe eine hellbraune Jacke und helle Jeans getragen. Der PKW wurde als roter VW Polo älteren Baujahrs mit Ludwigsburger Kennzeichen beschrieben. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nimmt Hinweise entgegen.

