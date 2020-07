Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automat aufgehebelt - Geld geklaut

Kaiserslautern (ots)

Auf Münzgeld hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Gersweilerweg aktiv waren. Zwischen 20 und 9.30 Uhr machten sich die Unbekannten in einem Waschsalon an einem Automaten zu schaffen. Sie hebelten die Geldkassette auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

