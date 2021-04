Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an der Tierklinik

55765 Birkenfeld, Schönenwaldstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen 04.04.2021 (Ostersonntag) und Di, 06.04.2021 wurde die Parkplatzbeleuchtung an der Tierklinik Birkenfeld in der Schönewaldstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es wurden zahlreiche Lampenpfosten und Lampengläser abgerissen und zerschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei Birkenfeld, Tel.: 06782-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell