Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erneute Sachbeschädigung an Grundschule St.Nikolaus

Konz (ots)

In der Zeit vom 06.04.21, 10:00 Uhr, bis zum 07.04.21, 04:00 Uhr, kam es zu einer erneuten Sachbeschädigung an der Grundschule St.Nikolaus in Konz. Hierbei wurde 2 Fenster im Erdgeschoss sowie eine Dachluke beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680.

