Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, dem 30.03.2021 gegen 22:10 Uhr, ereignete sich in Hermeskeil, Borwiesenstraße, etwa in Höhe des Gymnasiums eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Fahrzeug (roter Honda Civic) beschädigt wurde. Zeugen konnten einen großen, dunklen Kombi erkennen, der sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. Der PKW flüchtete zunächst über die Borwiesenstraße in Richtung Kölkerberg, bog jedoch nach links, entgegen der Einbahnstraße, in die Alte Kirchstraße ab. Es ist ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 065003 91510, zu melden.

