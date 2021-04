Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw - Heckscheibe eingeworfen

Wincheringen (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, dem 01.04.2021 und Freitag, dem 02.04.2021, ist es in der Stockholmer Allee in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort in Höhe des Anwesens Nr. 5 abgestellten Pkw gekommen. An dem roten BMW der 1er Reihe wurde im Zeitraum zwischen 12:00 und 12:00 Uhr am Folgetag durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe, vermutlich mit einem Stein, eingeworfen.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell