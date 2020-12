Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dirmstein - Fahren unter Drogeneinwirkung, ohne Führerschein und geklauten Kennzeichen

Am Samstag, 19.12.2020 gegen 21:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Grünstadt in der Bahnhofstraße in Dirmstein den Fahrer eines Hyundai. Der 40-jährige Fahrer aus dem Raum Worms war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei ihm konnten darüber hinaus drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain und THC. Weiterhin waren die am Pkw angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Diese wurden zusammen mit dem Pkw, für den der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, sichergestellt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch mehrere Strafverfahren u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung.

