Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Waldbrand verhindert

Ahaus (ots)

Rauch aus einem Waldstück hat am Mittwoch ein Zeuge in Graes gemeldet. Ein Baumstumpf war gegen 12.50 Uhr in der Nähe der Landesstraße 560 in Brand geraten. Durch den Eigentümer der Fläche konnten die Flammen mit Sand zunächst gelöscht werden. Die Feuerwehr erstickte die Flammen dann endgültig. Er habe Asche in der Brandstelle gesehen, gab der Geschädigte an. Mutmaßlich ist der Brand durch unsachgemäße Entsorgung von nicht völlig erkalteter Asche entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Hinweis: Laut dem "Deutschen Wetterdienst" gilt derzeit die Waldbrandwarnstufe 3 (mittlere Gefahr) im Kreis Borken. (Erklärung: Gefährdungsstufe 1 = geringe Gefahr / 5 = sehr hohe Gefahr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell