Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rhede (ots)

Am Dienstag wollte eine 31 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 15.05 Uhr die Reyerdingsstiege vom Burloer Diek kommend in Richtung Burlo überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 60 Jahre alten Bocholters, der die Reyerdingsstiege in Richtung Barlo befahren hatte. Beide erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser (Bocholt und Borken) gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 6.000 Euro.

