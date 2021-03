Polizei Bochum

POL-BO: Polizei stoppt Autorennen: 600-PS-Audi beschlagnahmt, Führerschein sichergestellt

Bochum (ots)

Zivilpolizisten des Einsatztrupps haben am Montagabend, 15. März, ein Autorennen im Bochumer Stadtzentrum beendet. Sie beschlagnahmten einen hochmotorisierten Boliden und stellten den Führerschein des Fahrers sicher.

Gegen 22.30 Uhr fielen den Beamten an der Kreuzung Südring/Viktoriastraße zwei PS-starke Fahrzeuge auf, die vor der roten Ampel standen. Während sich die Fahrer durch die geöffneten Seitenscheiben unterhielten, ließen sie ihre Motoren aufheulen. Als die Ampel schließlich auf Grün sprang, gaben beide Fahrer Vollgas und rasten in Richtung Hauptbahnhofvorplatz. Dabei vollzog eines der Fahrzeuge ein riskantes Überholmanöver auf regennasser Fahrbahn, ehe beide in die Wittener Straße abbogen. Um einen Unfall zu verhindern, musste ein Linienbus abbremsen.

Mit Anhaltesignalen versuchten die Zivilpolizisten daraufhin, die Raser zu stoppen, doch die fuhren mit deutlich überhöhtem Tempo weiter. In Höhe der Einmündung Steinring gelang es den Beamten, die Raser zu überholen. Während einer von ihnen stoppte, entzog sich der andere der Kontrolle und flüchtete.

Bei dem Fahrer des gestoppten Audi RS7 mit 600 PS handelt es sich um einen 24-jährigen Bochumer. Das vordere Kennzeichen des Autos lag hinter der Windschutzscheibe. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und beschlagnahmten das Auto, das infolgedessen abgeschleppt wurde. Ein Spezialist wird die Daten des Fahrzeugs auslesen.

Die Ermittlungen - auch gegen den Fahrer des geflüchteten Fahrzeugs - dauern noch an.

Die Polizei hat die Raser-Szene im Visier und geht konsequent gegen Verstöße vor. Wer auf öffentlichen Straßen Rennen fährt, setzt völlig leichtfertig Menschenleben aufs Spiel und riskiert hohe Sanktionen. Beteiligten droht neben Gefängnisstrafen auch der dauerhafte Verlust des Führerscheins, sowie möglicherweise des Autos.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell