POL-LB: Weil der Stadt: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag ereignete sich gegen 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt, als eine 44-jährige Hyundai-Lenkerin vom Gelände eines Getränkemarktes auf die Straße einfuhr und dabei vermutlich einen 21-jähringen BMW-Lenker und seinen 16-jährigen Beifahrer übersah.

Die jungen Männer kollidierten frontal mit der linken Fahrzeugseite der 44-Jährigen. Bei dem Aufprall zogen sich alle Beteiligten leichte Verletzungen zu. Es wurde ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro verursacht. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

