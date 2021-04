Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Dachrinne beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, dem 02. April, und Dienstag, dem 06. April, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Wenden die Dachrinne einer Scheune beschädigt. Dort blieben auch gelbe Lackantragungen zurück, die mutmaßlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Unfallflucht ereignete sich in der Talstraße in Holzgerlingen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell