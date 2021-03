Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall - Kollision zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer

Freiburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 23.03.2021, ereignete sich in der Oltmannstraße in Freiburg folgender Verkehrsunfall:

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 21jähriger Pedelec-Fahrer die Oltmannstraße, wobei ein 56jähriger Autofahrer aus einem Grundstück in die Straße einfuhr und den jungen Mann vermutlich übersah.

Hierdurch kam es zur Kollision, wodurch der 21-Jährige am Bein verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell