Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gartenhütten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Im Gewann "Grenzacker" an der Zuffenhauser Straße in Korntal haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag mehrere Gartenhäuser und Geräteschuppen aufgebrochen. Dabei ließen sie Gartengeräte und Radios im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen und richteten zudem etwa 350 Euro Sachschaden an. Personen, die imLaufe der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 83990-20, in Verbindung zu setzen.

