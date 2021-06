Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Hochdorf: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Die Frontscheibe eines schwarzen Jeep hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntag und Mittwoch in der Affalterbacher Straße in Hochdorf eingeschlagen und dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, bittet um Hinweise.

