Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200914.3 Kreis Plön: Drei Brände beschäftigten die Polizei am Wochenende

Kreis Plön (ots)

Der Brand eines Schuppens in Schönberg, einer Scheune in Kalübbe und einer Windkraftanlage in Fiefbergen beschäftigten die Polizei am Wochenende. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen für die Feuer in Schönberg und Kalübbe aufgenommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, brannten ein Schuppen und ein angrenzender Mülltonnenunterstand in der Lamp'schen Koppel nieder. Bei dem angrenzenden Hauptgebäude wurden einige Dachbalken und die Fassade leicht beschädigt.

Samstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, stand eine Scheune in Kalübbe, in der Straße Vorteich, lichterloh in Flammen. Den in der Scheune abgestellten Traktor konnte der Eigentümer noch vor den Flammen retten.

Sonntagvormittag, gegen 11:20 Uhr, meldeten mehrere Zeugen eine in voller Ausdehnung brennende Windkraftanlage im Höhndorfer Weg. Die K 47 musste vorsorglich für zwei Stunden voll gesperrt werden, weil immer wieder Teile von der Anlage zu Boden stürzten. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist hier von einem technischen Defekt auszugehen, der das Feuer verursacht hat.

Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Die Schadenshöhen können noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei aus Plön hat die Ermittlungen für die beiden Brände in Schönberg und Kalübbe aufgenommen. Zu den Brandursachen können noch keine Angaben gemacht werden.

