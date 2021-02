Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladung Verloren

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend (03.02.2021) in der Karl-Kloß-Straße Getränkekisten verloren. Der 52-Jährige war gegen 17.00 Uhr in der Karl-Kloß-Straße in Richtung Heinestraße unterwegs als offenbar die Ladung, rund 100 Getränkekisten, im Kurvenbereich durch die seitliche Ladebordwand auf die Fahrbahn fiel. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstau. Die Strecke musste einseitig gesperrt und für die Reinigungsarbeiten mit Kehrmaschine und Reinigungstrupps zeitweise voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Stand 18.40 Uhr

