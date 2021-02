Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (03.02.2021) versucht, ein Auto, das in einer Tiefgarage am Arnulf-Klett-Platz geparkt war, in Brand zu setzen. Die Fahrzeugbesitzerin stellte ihren Porsche gegen 07.30 Uhr in der Tiefgarage ab. Nur wenig später meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung in der Garage. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte brannte das Fahrzeug nicht mehr, es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Branddezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell