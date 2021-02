Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gartenhaus

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (02.01.2021) in ein Gartenhaus im Gewann Goldberg eingebrochen. Die Täter traten im Laufe des Tages die Türe des Häuschens ein, stahlen eine Kiste Bier und randalierten. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

