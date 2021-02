Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mercedesstern abgerissen - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (01.02.2021) eine 22-jährige Frau sowie einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, ein in der Reuchlinstraße geparktes Fahrzeug beschädigt zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.30 Uhr, wie die beiden Tatverdächtigen offenbar einen Mercedesstern von einem geparkten Fahrzeug abrissen und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die flüchtende Frau noch vor Ort fest. Weitere Ermittlungen führten zum 21-jährigen Begleiter, den die Beamten an seiner Wohnanschrift antrafen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Beweismaterial. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell