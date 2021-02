Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigaretten aus Discountmarkt gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (02.02.2021) in einen Discountmarkt an der Deckerstraße eingebrochen und haben mehrere Schachteln Zigaretten erbeutet. Die Täter zerschlugen zwischen 20.15 Uhr und 05.30 Uhr mehrere Glasscheiben im Eingangsbereich des Geschäfts und gelangten so in das Innere. Sie hebelten den Rollladen am Zigarettenfach der Kasse auf und erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

