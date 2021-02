Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklare Unfallursache - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Nach einem Unfall in der Schwieberdinger Straße am Montagnachmittag (01.02.2021), bei dem ein Sattelzug und ein Pkw beteiligt waren, ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Der Sattelzug der Marke DAF und der BMW waren gegen 15.00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Richtung Feuerbach unterwegs. Zwischen dem Kreisverkehr am Porscheplatz und der Lorenzstraße kam es dann zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

