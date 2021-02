Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 31-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend (31.01.2021) bei einer Auseinandersetzung an der Augsburger Straße leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen trafen mehrere Personen gegen 19.30 Uhr in der Augsburger Straße auf den 31-Jährigen und verfolgten ihn. Dabei soll einer der Tatverdächtigen mit einem Gegenstand auf den 31-Jährigen eingeschlagen haben, anschließend flüchteten sie. Ermittlungen führten auf die Spur von zwei 24 Jahre alten Männern, alarmierte Polizeibeamte nahmen sie im Rahmen der Fahndung vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und weiteren Tatbeteiligten dauern an.

