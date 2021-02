Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 42-Jährigen räuberisch erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (31.01.2021) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Kleinen Schloßplatz das Handy sowie Bargeld eines 42-Jährigen räuberisch erpresst zu haben. Der 42-Jährige saß kurz nach 20.00 Uhr auf den Treppenstufen des Kleinen Schloßplatzes, als der Tatverdächtige auf ihn zukam, eine Glasflasche zerbrach, den 42-Jährigen damit bedrohte und Bargeld und Handy forderte. Nachdem der 42-Jährige sein Handy und einen geringen Bargeldbetrag herausgegeben hatte, flüchtete der Tatverdächtige. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn gegen 20.40 Uhr am Marienplatz fest. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 32-jährige Syrer wird im Laufe des Montags (01.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell