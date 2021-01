Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bundesstraße blockiert - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Etwa sechs bis acht Personen haben am Samstagabend (30.01.2021) gegen 18.45 Uhr die Charlottenstraße (B27) auf Höhe der Urbanstraße blockiert. Die Personen errichteten auf der Fahrbahn eine Menschenkette, schwenkten Fahnen und entzündeten ein Bengalo. Dadurch wurde der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Charlottenplatz kurzzeitig blockiert. Als das erste Streifenfahrzeug eintraf, flüchteten die Personen. Polizeibeamte konnten einen 20-jährigen Blockadeteilnehmer in der Urbanstraße vorläufig festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Aktion an der Weiterfahrt gehindert wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier Wolframstraße zu melden.

