Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Büsnau (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (29.01.2021) im Elisabeth-Bauser-Weg eine 25-jährige Frau unsittlich belästigt. Der Mann saß gegen 16:40 Uhr auf einer Parkbank und sprach die 25-Jährige an, als diese an ihm vorbeiging. Nachdem die Frau auf seine Ansprache reagierte, sah sie, dass er seine Hand in der Hose hatte und mutmaßlich onanierte. Er soll etwa 30 Jahre alt und zirka 170 cm groß sein und einen auffällig dicken Bauch haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell