Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen - Fahrradeigentümer gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag (31.01.2021) einen 67-Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Fahrrad im Bereich der Tübinger Straße gestohlen zu haben. Der Mann fiel gegen 10.45 Uhr einem Zeugen auf, als dieser zunächst am Marienplatz um dort abgestellte Fahrräder herumlief und sich verdächtig umschaute. Der Verdächtige lief dann in die Tübinger Straße, kam daraufhin zurück und schob dabei ein Fahrrad auf dem Vorderrad, während er das Hinterrad anhob. Als Polizeibeamte den Tatverdächtigen anschließend vorläufig festnahmen, stellte sich heraus, dass das Hinterrad mittels Kettenschloss gesichert war. Die Beamten entdeckten bei dem Mann zudem eine kleine Säge sowie eine Zange. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau/graues Damenfahrrad der Marke Winora, Typ Vermuda. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

