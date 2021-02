Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Schule und Kaufhaus- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/ -Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (29.01.2021) in eine Schule an der Tapachstraße und in der Nacht zum Montag (01.02.2021)in ein Kaufhaus an der Eberhardstraße eingebrochen. An der Tapachstraße verschafften sich die Unbekannten zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr über einen Fluchtweg Zugang zum Gebäude und brachen in ein Klassenzimmer ein. Dort öffneten sie gewaltsam ein Pult und einen Schrank und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unklar. An der Eberhardstraße brachen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 05.00 Uhr im Bereich einer Baustelle eine Tür zu einem Verkaufsraum auf und stahlen Kleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 oder des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell