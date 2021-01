Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210118 - 0054 Frankfurt-Nordend: Brand in Küche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 17. Januar 2021, gegen 19.45 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Weberstraße zum Brand einer Küche.

Eine Zeugin hatte den Rauchmelder wahrgenommen und umgehend die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte die betreffende Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses ausmachen und musste die Tür gewaltsam öffnen. Durch die schnelle Verständigung konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Dennoch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnt, die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

