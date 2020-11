Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) E-Scooter prallt gegen Auto (14.11.2020)

SingenSingen (ots)

Verletzt wurde eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Frau fuhr zunächst auf dem Gehweg entgegen der zurzeit als Einbahnstraße eingerichteten Bahnhofstraße und fuhr kurz nach der dort befindlichen Baustelle auf die Straße. Sie wollte anschließend einen geparkten Transporter überholen, als ihr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen kam. Trotz des Versuchs beider Verkehrsteilnehmer, durch Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden, kollidierte die 18-Jährige mit dem Auto und stürzte. Vom Rettungsdienst wurde die junge Frau zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell