Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (01.02.2021) zwei 18 und 19 Jahre alte Heranwachsende in Degerloch vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten befanden sich gegen 18.00 Uhr anlässlich eines Einsatzes in der Michaelstraße, als sie aus einem Gebäude Marihuanageruch bemerkten. Ermittlungen führten zu einer Wohnung, in der sich die beiden Tatverdächtigen befanden. Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler zirka 70 Gramm Marihuana, mehrere Joints sowie weitere Gegenstände, die auf einen möglichen Rauschgifthandel schließen lassen. Die Beamten setzten die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

