Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag (31.01.2021) einen 82-Jährigen in seiner Wohnung an der Probststraße bestohlen. Ein weiterer Unbekannter hat am Dienstagmittag (02.02.2021) versucht, zwei 84 und 94-jährige Frauen in deren Wohnungen an der Seeadlerstraße zu bestehlen. Der Unbekannte sprach gegen 13.30 Uhr an der Probststraße zunächst den gerade nach Hause kommenden Senior an und gab sich ihm gegenüber als Hausmeister aus. Unter dem Vorwand die Heizung überprüfen zu wollen gelangte er in die Wohnung und stahl mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Bankkarte. Der Tatverdächtige soll zirka 50 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß und korpulent gewesen sein sowie akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Ein weiterer Unbekannter gelangte gegen 12.30 Uhr an der Seeadlerstraße in die Wohnungen der beiden Seniorinnen, indem er sich als Heizungsmonteur ausgab. Ob er etwas gestohlen hat ist noch unklar. Der Tatverdächtige soll zirka 30 bis 35 Jahre alt, schlank und etwa 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze, ungepflegte Haare und Geheimratsecken. Er soll eine Lederjacke getragen haben und war insgesamt dunkel bekleidet. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell