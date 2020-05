Polizei Mettmann

POL-ME: Brand zerstört Klettergerüst - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2005050

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein Klettergerüst auf einem Spielplatz an der Straße "Am Sondert" in Ratingen wurde am frühen Samstagmorgen (09. Mai 2020) durch einen Brand zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 05:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandausbruch auf einem Spielplatz an der Straße "Am Sondert" in Ratingen-Breitscheid gerufen. Bei Eintreffen stellten die Beamten fest, dass ein Podest des Holzgerüstes in Brand geraten war.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch ist der Spielplatzbereich bis auf weiteres nicht mehr nutzbar und wurde abgesperrt. Die Brandursache ist unklar, erste Ermittlungen vor Ort haben keine Rückschlüsse auf einen Verursacher erbracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer zum genannten Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen, getätigt hat, wird gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell