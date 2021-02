Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Autos eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Ost (ots)

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag (02.02.2021) in einer Tiefgarage an der Straße Am Schwanenplatz und in der Nacht zum Dienstag in der Heilbronner Straße in geparkte Autos ein. Am Schwanenplatz schlugen die Täter zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr die Fahrerscheibe eines Ford Transit in einer Tiefgarage ein und stahlen einen Akkubohrer im Wert von mehreren hundert Euro. An der Heilbronner Straße schlugen die Unbekannten zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr die Heckscheibe eines Mercedes ein und stahlen vier Räder im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Kofferraum. Sie entkamen jeweils unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße oder unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell