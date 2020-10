Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg: Kennzeichen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht, 25./26.10.2020, haben Unbekannte in der Hinstürzstraße an einem VW Golf beide amtlichen Kennzeichenschilder KB-LB 613 entwendet. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

