Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Müll angesteckt - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Korbach: Müll angesteckt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 25.10.2020, kurz nach Mitternacht teilt die Leitstelle Waldeck-Frankenberg der Polizei mit, dass es auf dem Schulhof einer Schule in der Louis-Peter-Straße brennt. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte Unrat/Müll angezündet hatten. Das Feuer konnte durch die Korbacher Wehr schnell gelöscht werden.

Kurz darauf ging ein erneuter Anruf ein, "in der Schlesischen Straße brennt ein Müllcontainer". Die Feuerwehr verlegte daraufhin sofort in die Schlesische Straße und konnte dort einen Müllcontainer löschen, der in vollem Umfang brannte. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und fragt, wer hat an den Örtlichkeiten Personen beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell