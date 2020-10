Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg: Turnhalle mit Graffiti beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Montag, 19.10.2020, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 20.10.2020, 18:00 Uhr, wurde die Turnhalle der Grundschule in der Wigand-Gerstenberg-Straße durch unbekannte Täter mit Farbe beschmiert. Der oder die unbekannten Täter besprühten die Eingangstür und das Gebäude mit den Schriftzügen "SCHNAPP", "1UP" und den Zahlen `35´. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell