Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Erneuter Katalysatordiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende, 16.-19.10.2020, wurde in Korbach in der Solinger Straße ein weiterer Katalysator entwendet (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4739161). Der Besitzer eines roten VW Polo hatten seinen Wagen am Donnerstag, 15.10.2020, ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkplatz vor seinem Wohnhaus zum Parken abgestellt. Als er am Mittwoch, 21.10.2020, sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Unbekannte Täter hatten auch in diesem Fall das Fahrzeug mit einem Wagenheber aufgebockt und den Katalysator von der Auspuffanlage abgetrennt und entwendet. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

