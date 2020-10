Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Sonntagmorgen, 25.10.2020, gegen 02:30 Uhr, waren zwei junge Männer auf der Briloner Landstraße auf dem Weg von der Innenstadt nach Hause. Als sie sich, zwischen den Kreiseln "Flechtdorfer Straße" und "Louis-Peter-Straße" befanden, hielt plötzlich neben ihnen ein dunkler VW-Golf an. Es stiegen mehrere Personen aus, schlugen in der Dunkelheit mit Knüppeln auf die beiden ein und flüchteten anschließend wieder mit dem Golf in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer waren durch die Schläge verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht worden. Ein Passant hatte kurz nach dem Vorfall die Rettungsleitstelle verständigt. Beide Männer konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Bevor die beiden jungen Männer den Heimweg angetreten hatten, waren sie in einer Korbacher Gaststätte in der Klosterstraße und hatten dort einen verbalen Streit mit zwei männlichen Gästen, die sie nicht kannten. Ob die Schläge in der Briloner Landstraße mit diesem Streit in Zusammenhang stehen, ist derzeit Stand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell