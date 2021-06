Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/Mundelsheim: Altöl auf P&M Parkplatz abgestellt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter lagerte neun Kanister mit jeweils etwa fünf Liter Altöl auf dem P&M Parkplatz Mundelsheim bei der gleichnamigen Anschlussstelle an der Bundesautobahn 81 (BAB81) ab. Das Altöl wurde am Donnerstag gegen 08:45 Uhr von der Straßenmeisterei Besigheim entdeckt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Umweltstraftat machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07142 405 0 mit dem Arbeitsbereich Gewerbe / Umwelt Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

