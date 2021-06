Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1107

Löchgau: 20-Jähriger legt sich nach Trunkenheitsfahrt mit der Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte einen 20-jährigen Renault-Lenker am Donnerstag gegen 00:00 Uhr vorläufig festnehmen und zur Blutentnahme transportieren wollten, leistete der junge Mann heftigen Widerstand. Er war zuvor vermutlich alkoholisiert und unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren.

Dem 20-Jährigen ging augenscheinlich gegen 23:35 Uhr auf der Landesstraße 1107 (L1107) zwischen Waldhof und Weißenhof bei Löchgau der Kraftstoff aus, woraufhin er seinen Wagen am Fahrbahnrand abstellen wollte. Allerdings rutschte der Renault in den Grünstreifen ab. Der junge Mann ließ sich dann wohl von einem Zeugen zu einer Tankstelle in Bietigheim fahren und holte dort neuen Kraftstoff. Zwischenzeitlich fanden Zeugen den Wagen und verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung mit einem Wert von knapp 0,9 Promille. Im Fahrzeug fanden die Beamten Reste eines mutmaßlichen Betäubungsmittels.

Als die Beamten dem 20-Jährigen die vorläufige Festnahme erklärten und ihn aus Eigensicherungsgründen mit Handschließen fesselten, leistete er heftigen Widerstand. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell