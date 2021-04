Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Achtung Taschendiebe!

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)

Auch in Corona-Zeiten sind die Taschendiebe aktiv. Sie suchen ihre Gelegenheiten vermehrt in den geöffneten Supermärkten. Hier finden sie schnelle und leichte Beute, da die Menschen ihre Geldbörsen und Girokarten zum Einkaufen mitführen. Auf den tägl. Einkaufsbedarf fixiert und zudem noch mit vielen anderen Menschen im gleichen Raum unterwegs, nutzen die Taschendiebe die allzu sorglose Aufbewahrung und Handhabung von Handtaschen und Geldbörsen aus. Sie lenken ihre Opfer ab, schlagen blitzschnell zu oder ergreifen einfach die Gelegenheit, die im Einkaufskorb unbeaufsichtigt abgelegte Handtasche oder Geldbörse zu stehlen. Im Supermarkt fragen Fremde das Opfer nach einer bestimmten Ware. Während es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt. Lassen sie sich beim Einkaufen nicht ablenken. Haben Sie stets ihren Einkaufswagen im Blick.

Sind die Täter erstmal im Besitz der Geldbörse, haben sie oft leichtes Spiel. Viele Menschen bewahren darin neben ihrer Girokarte auch die dazugehörige PIN auf. Der nächste Geldautomat ist nicht weit. Giro-Konten und Sparbücher der Opfer werden in Windeseile leergeräumt und geplündert. Die Polizei erfasst diesen anschließenden Computerbetrug als Verwertungstat nach einem Diebstahl. Auch beim Einkaufen im Supermarkt gilt:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen.

- Hängen Sie ihre Tasche nicht in/an den Einkaufswagen oder an den Rollator.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geldbörse und Zahlungskarten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Bewahren Sie Ihre PIN niemals in der Geldbörse oder der Handtasche auf. Die Täter plündern damit ihren Konten und Sparbücher.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

- Lassen Sie Ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt.

Bei Diebstahl sperren Sie Ihre Girokarte sofort per Sperr-Notruf 116 116 und erstatten umgehend Anzeige bei der Polizei - Notruf 110

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell