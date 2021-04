Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallstatistik 2020

Bad Pyrmont (ots)

1.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle ist im Jahr 2020 erneut gesunken. In der Stadt Bad Pyrmont ereigneten sich 2018 noch 614 Unfälle, 2019 waren es 536 und 2020 sank die Zahl auf 484 Verkehrsunfälle insgesamt. Dies ist eine erneute Reduktion um knapp 10 % auf den niedrigsten Wert seit 2010. Im Gemeindebereich Aerzen sanken die Zahlen ebenfalls von 187 (2018) über 161 (2019) auf 136 VU im vergangenen Jahr. Dies ist ein Minus von 15 % und stellt ebenfalls den niedrigsten Wert seit 2010 dar. Siehe Anlagen.

2.

Super erfreulich, auch 2020 gab es, wie bereits 2019, keine Unfalltoten zu beklagen

3.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten war ebenfalls, aber nur leicht, rückläufig. In Bad Pyrmont ereigneten sich 14 Unfälle mit entsprechenden Krankenhausaufenthalten der Unfallbeteiligten. Im Vorjahr waren es 16 und im Jahr 2018 waren es noch 25. Im Gemeindebereich Aerzen ereigneten sich 10 Unfälle mit Schwerverletzten, statt 15 im Jahr 2019.

4.

Selbst bei der Anzahl der leichtverletzten Verkehrsteilnehmer war noch eine Verminderung der Zahlen festzustellen. B.P. 35 Minus 10 oder minus 22 % zum Vorjahr und Aerzen 15, statt 20 im Vorjahr, oder minus 25 %.

5.

Die Altersverteilung bei den verletzten Verkehrsteilnehmern zeigt ein erhöhtes Risiko für die lebensälteren Mitmenschen, nach einem Verkehrsunfall länger als 24 Stunden im Krankenhaus zu liegen. Im Stadtgebiet Bad Pyrmont waren 8 von 16 Schwerverletzten über 65 Jahre. In Aerzen waren es fünf von 12 Schwerverletzten gesamt. Ein Vergleich mit den Senioren/innen bei den Leichtverletzten, in B.P. 5 von 47 und in Aerzen 5 von 38 Personen, lässt den Schluss zu, dass der hohe Anteil der Altersgruppe über 65 bei den Schwerverletzten, mit einem altersbedingt erhöhten Verletzungsrisiko zu begründen ist.

6.

Bei der Art der Verkehrsbeteiligung spielen die Radfahrer auch in Bad Pyrmont eine deutliche Rolle. Drei von 16 Schwerverletzten und 9 von 47 Leichtverletzten waren im PK-Bereich mit dem Fahrrad unterwegs. In Aerzen waren mit vier schwerverletzten Radlern immerhin ein Drittel aller Schwerverletzten im Gemeindebereich, mit diesem Verkehrsmittel unterwegs.

7.

Sogenannte Baumunfälle gab es in B.P. nur 9 und in Aerzen nur 3. Gezählt werden hier alle Unfälle, bei denen Fahrzeuge, die von der Fahrbahn abkommen, mit Bäumen oder Strauchgruppen kollidieren. Anteilig stellt dies der "Sicherheit des Verkehrsraumes" im Bereich des Polizeikommissariates Bad Pyrmont ein gutes Zeugnis aus.

8.

Das Thema Unfallflucht ist in Bad Pyrmont und Aerzen weiterhin aktuell. 121 Fälle in B.P. (8 weniger als im Vorjahr) und 30 in Aerzen (3 weniger als im Vorjahr) wurden bei der Polizei angezeigt. Bei den Unfallfluchten waren jedoch lediglich 9 in BP und 2 in Aerzen mit Verletzten, die 110 restlichen Verkehrsunfälle mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort behandelten reine Sachschäden. In Aerzen wurden beide Fluchten mit Personenschäden geklärt, in B.P. immerhin noch vier von neun. Erfreulich ist, dass bei den Unfallfluchten mit "nur" Sachschäden, zu denen auch die zahlreichen Parkplatzrempler und abgefahrene Außenspiegel zählen, die Aufklärungsquote immerhin noch über 44 % liegt.

9.

Ergebnisse der polizeilichen Verkehrsüberwachung:

9.1

Blutentnahmen wegen Trunkenheit im Verkehr erfolgten 44 Mal, im Vorjahr gab es 40 Anzeigen. Nach Verkehrsunfällen wurde in 10 Fällen beim Verursacher eine relevante Alkoholeinwirkung festgestellt.

9.2

Drogen/Medikamentenmissbrauch im Straßenverkehr spielen eine zunehmende Rolle. Bei der Aufnahme von 6 Verkehrsunfällen wurde eine Beeinflussung durch Drogen registriert. Die Anzahl der Blutentnahmen nach allgemeinen Verkehrskontrollen betrug in Bad Pyrmont 52! In Aerzen wurden 10 Fahrten unter BTM/Medikamenteneinwirkung registriert, keine in Verbindung mit Verkehrsunfällen.

9.3

Geschwindigkeitsverstöße Trotz erheblicher Aktivitäten im Bereich der Überwachungsmaßnahmen zum Infektionsschutzgesetzt blieb noch Zeit, relativ intensiv Geschwindigkeitsverstöße zu ahnden. Die Anzahl der Verwarnungen bzw. Anzeigen stieg um knapp 100 von 367 auf 460. Insbesondere bei den schweren Unfallfolgen ist es von großer Bedeutung, mit welcher Geschwindigkeit die Beteiligten unterwegs sind. Zum einen nehmen die Verletzungen bei steigender Geschwindigkeit überproportional zu, zum anderen lassen sich viele Unfälle vermeiden, wenn den beteiligten Verkehrsteilnehmern mehr Reaktionszeit zur Verfügung steht.

Insgesamt ist PHK Schiffling, der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes vom PK Bad Pyrmont, mit der Bilanz des Jahres 2020 sehr zufrieden.

