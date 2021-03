Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkrs. KN) Busfahrer fährt auf parkendes Auto auf (30.03.2021)

Öhningen (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein 52-jähriger Fahrer eines Linienbusses einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro verursacht. Der Mann fuhr auf der Straße "An der Stalden" in Richtung Landesgrenze und prallte gegen einen auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

