Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt Auto - Polizei bittet um Hinweise (30.03.2021)

(Tuttlingen) (ots)

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr ein Auto in der Olgastraße beschädigt. Ein Unbekannter trat an einem silbernen Hyundai i30 gegen den linken Nebelscheinwerfer und drückte die Motorhaube ein. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

