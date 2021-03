Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl von zwei E-Bikes (30.03.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein auf dem Gehweg der Reichenaustraße an einem Verkehrszeichen angeschlossenes schwarzes E-Bike der Marke "Ortler Bozen".

Ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" Typ Kathmandu hat ein Unbekannter ebenfalls am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr von dem Fahrradabstellplatz in der Straße "Obere Laube", Höhe Lutherplatz, entwendet. Das Fahrrad und ein Fahrradhelm waren mit einem Faltschloss an einem Fahrradabstellbügel gesichert.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu verständigen.

