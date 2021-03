Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Citroen-Van fällt nach Aufprall auf Betonmauer auf die Seite 30.3.21, 19 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Citroen-Van ist am Dienstagabend in der Flözlinger Straße auf die Seite gekippt, nachdem der Wagen gegen eine Betonmauer gestoßen war. Die Fahrerin, eine 36 Jahre alte Frau und ihre 7 Jahre alte Tochter blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Sie konnten das Auto über die Heckklappe verlassen. Passiert ist der Unfall bei der Zufahrt an der dortigen Waschanlage. Wegen der tiefstehenden Sonne geriet die Autofahrerin mit den Rädern versehentlich gegen eine rund 40 Zentimeter Mauer aus Betonpalisaden, wodurch der Citroen ausgehebelt wurde und auf die Seite fiel. Dabei lösten die Airbags im Innern des Vans aus. An dem Auto entstand ein Schaden über 10.000 Euro. Die Feuerwehren Zimmern und Rottweil rückten mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen an, da zunächst angenommen wurde, dass die Insassen eingeklemmt worden sind.

