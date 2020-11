Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Taunusstrasse nach Kabelbrand ohne Strom

Mönchengladbach-Geistenbeck, 17.11.2020, 14:23 Uhr, TaunusstrasseMönchengladbach-Geistenbeck, 17.11.2020, 14:23 Uhr, Taunusstrasse (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Baugrube auf der Taunusstrasse in Geistenbeck gerufen. Dort hatte sich aus noch ungeklärten Gründen die Kabelmuffe der Hauptversorgungsstromleitung der Straße innerhalb der noch offenen Baugrube entzündet. Dabei kam es auch zu Verpuffungen auf Grund des noch fließenden Stroms. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Hilfe eines Pulverlöschers und sicherte den Brandort ab. Die von der Feuerwehr verständigten Fachleute der NEW zogen die Hauptsicherung für die Taunusstrasse. Dies führte zu einem Stromausfall in der gesamten Straße. Die NEW hat mit den Arbeiten zur Instandsetzung der Stromleitung begonnen. Wann die komplette Stromversorgung in der Straße wieder hergestellt sein wird ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

